«Слухи преувеличены»: актер Вахтанг Кикабидзе опроверг информацию о своей смерти

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Накануне грузинские СМИ заявили о кончине артиста.

Фото : © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Актер Вахтанг Кикабидзе опроверг появившуюся в СМИ Грузии информацию о собственной смерти. Во вторник, 25 июня, 80-летний артист опубликовал пост на странице в Facebook с собственной фотографией и процитировал писателя Марка Твена.

Накануне, 24 июня, в некоторых грузинских изданиях прошла информация о том, что Кикабидзе якобы умер. При этом все СМИ ссылались на соцсети, не располагая подтвержденными данными.

«Как сказал великий Марк Твен: „Слухи о моей смерти сильно преувеличены“», — написал в ответ на это актер.

Вахтанг Кикабидзе — советский и грузинский актер, а также музыкант. Наиболее известные фильмы с его участием — «Мимино», «Мелодии Верийского квартала» и «Не горюй!».

Ранее 5-tv.ru сообщал о кончине барабанщика группы «Машина времени» Сергея Остроумова.

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