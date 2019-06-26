«Морщинки под глазами»: Рудковская продемонстрировала «естественный» макияж

Музыкальный продюсер и телеведущая Яна Рудковская опубликовала в Instagram фото со своим визажистом, на котором продемонстрировала новый макияж. Звезда призналась, что обычно не любит делать селфи, однако на этот раз не удержалась: очень хотелось показать результат работы гримера, которая при помощи косметики смогла идеально подчеркнуть выразительные черты теледивы.

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Макияж получился настолько выигрышным, что Рудковская не стала использовать фотошоп. В комментарии под публикацией продюсер рассказала, что решила опубликовать «естественное» фото, на котором даже можно заметить морщины.

«На этих фото нет фотошопа, видны морщинки под глазами (они у меня, кстати, зеленого цвета), залом на мышце гордецов или пирамидальной мышце, но, мне кажется, получилось круто», — написала звезда.

Instagram @rudkovskayaofficial

Подписчики, в свою очередь, признались, что не заметили никаких признаков старения на лице ведущей. Напротив, им показалось, что светская львица великолепно выглядит, причем во всех образах и с любым макияжем.

«Во всех нарядах, Душечка, ты хороша».

«Красивая и настоящая».

«Яночка, ты восхитительно выглядишь! Естественность, отсутствие контурной пластики и филеров — это мегакруто! Пример для всех!»

«Такая молодая, даже и не скажешь, что 44! Красавица», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Яна Рудковская произвела фурор в сети, опубликовав фото в купальнике.