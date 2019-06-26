По меньшей мере 20 человек отравились водой из-под крана в Краснодаре

В Краснодаре зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции. В больницах оказались более 20 человек. Их состояние — средней степени тяжести. Причиной массового отравления стала вода из центрального водопровода.

На месте работают специалисты «Роспотребнадзора». По распоряжению мэрии в этом районе города перекрыли ветку водопровода — без воды остались десятки многоэтажек и сотни частных домов.

Людям приходится стоять в очередях к водовозам. На проведение всех необходимых анализов и взятие проб уйдет как минимум три дня.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жителей Охи, где в водопроводе был обнаружен возбудитель гепатита А, вакцинируют.