В Крыму оценили статью Los Angeles Times о полуострове

В издании Los Angeles Times вышла статья об отдыхе на полуострове Крым. Американский журналист рассказал своим соотечественникам, что это прекрасное место для туризма.

В Крыму такой публикации явно обрадовались, хотя и назвали ее «закономерной». Алексей Черняк — председатель комитета парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму на полуострове — рассказал, что сейчас Крым открыт для путешественников со всего земного шара, в том числе и для граждан США. Об этом сообщает РИА Новости.

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Публицист Джефф Опдайк в своей статье посоветовал американцам хотя бы раз побывать на российском полуострове. По его мнению, Крым — уникальное в плане природы и достопримечательностей место.

« В Крыму безопасно, комфортно и интересно », — утверждает в тон американцу Черняк.

Автор Los Angeles Times отметил, что полуостров после присоединения к РФ стал очень быстро развиваться. Опдайк цитирует в материале слова местных жителей о том, что сейчас им живется гораздо лучше, чем пять лет назад.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что полуостров Крым готов стать альтернативой грузинским курортам.