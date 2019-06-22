В Крыму заявили о готовности полуострова стать альтернативой грузинским курортам

Председатель комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк заявил, что полуостров готов стать альтернативой для российских туристов, которые планировали отдохнуть в Грузии. По его словам, Крым нисколько не уступает по красоте грузинским курортам и вместе с этим является более безопасным и комфортным регионом для российских путешественников.

После того, как Тбилиси захлестнули акции протеста, президент России Владимир Путин подписал указ, которым запретил российским авиакомпаниям воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля. Также правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину, пишут РИА Новости.

По словам Черняка, провокация, устроенная в Тбилиси, негативно скажется на экономике страны и, в частности, развитии ее туристической отрасли. В то же время акции протеста в Грузии приведут к переориентации туристического потока, в результате чего выиграют российские курорты: Крым и Краснодарский край.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Тбилиси представители оппозиции вместе с митингующими вечером в четверг, 20 июня, пытались прорваться в здание парламента с требованием отставки правительства. Ранее радикалы попытались напасть на депутата Госдумы Сергея Гаврилова, облили его водой и забросали бутылками. Российский парламентарий возглавлял делегацию из Москвы на Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия, президентом которой он является.