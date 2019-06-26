В МВД ДНР назвали имена лиц, причастных к убийству Захарченко

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Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе в центре Донецка.

Фото : Сергей Бобылев/ ТАСС

Тема:
Убийство Главы ДНР Захарченко 89

В министерстве внутренних дел самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) установили имена сотрудников украинских спецслужб, причастных к убийству бывшего главы ДНР Александра Захарченко.

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Как сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД республики, одним из них является агент пятого департамента контрразведки Службы безопасности Украины Андрей Бандала («Швед»). Отмечается, что он сотрудничает с СБУ и курирует группу задержанных по подозрению в подготовке покушений на руководителей силовых ведомств ДНР диверсантов.

По информации ведомства, за организацией терактов на территории ДНР стоят «сотрудники второго отдела пятого управления департамента контрразведки СБУ, которое было создано при активном участии ЦРУ США».

Согласно данным министерства, «работу по ДНР в пятом управлении организует непосредственно второй отдел». Установлены имена всех сотрудников этого отдела, причастных к совершению преступлений. Один из них — уроженец Донбасса Сергей Моторин. Как отметили в ведомстве, он причастен к убийству не только Захарченко, но и одного из героев республики Арсена Павлова.

«Понятно, что теракты совершают не сами, а руками своих агентов», — добавили в пресс-службе МВД.

Глава ДНР Александр Захарченко был убит 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на здании школы, в которой учился Захарченко, установлена мемориальная доска.

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