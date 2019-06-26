В МВД ДНР назвали имена лиц, причастных к убийству Захарченко

В министерстве внутренних дел самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) установили имена сотрудников украинских спецслужб, причастных к убийству бывшего главы ДНР Александра Захарченко.

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Как сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД республики, одним из них является агент пятого департамента контрразведки Службы безопасности Украины Андрей Бандала («Швед»). Отмечается, что он сотрудничает с СБУ и курирует группу задержанных по подозрению в подготовке покушений на руководителей силовых ведомств ДНР диверсантов.

По информации ведомства, за организацией терактов на территории ДНР стоят « сотрудники второго отдела пятого управления департамента контрразведки СБУ, которое было создано при активном участии ЦРУ США ».

Согласно данным министерства, « работу по ДНР в пятом управлении организует непосредственно второй отдел ». Установлены имена всех сотрудников этого отдела, причастных к совершению преступлений. Один из них — уроженец Донбасса Сергей Моторин. Как отметили в ведомстве, он причастен к убийству не только Захарченко, но и одного из героев республики Арсена Павлова.

« Понятно, что теракты совершают не сами, а руками своих агентов », — добавили в пресс-службе МВД.

Глава ДНР Александр Захарченко был убит 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на здании школы, в которой учился Захарченко, установлена мемориальная доска.