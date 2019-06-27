Видео: «русская Кардашьян» в деталях показала пышные формы в бикини

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Модель Анастасия Квитко записала провокационное сторис. Лица не видно, зато грудь и бедра подписчики смогли подробно рассмотреть.

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Фото, видео : Instagram @anastasiya_kvitko

Анастасия Квитко — Insta-блогер — выложила очередное откровенное сторис. На видео она даже не пытается рассказать что-нибудь подписчикам. Девушка просто несколько секунд снимает свои выдающиеся грудь и бедра. Прелести модели, получившей прозвище «русская Кардашьян» за пышные формы, едва умещаются в белом купальнике.

Огромная армия подписчиков Квитко уже привыкла к провокационным фото и видео. Модель постоянно демонстрирует свои достоинства публике.

Восторженные комментарии не заставили себя ждать.

«Шикарная, роскошная, горячая, сексуальная и божественно красивая, Настюшка!» — восторгается один из фанатов.

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Правда, некоторые юзеры подозревают Квитко в накрутке фолловеров в социальной сети. Имея 10 миллионов подписчиков в Instagram, под каждым снимком девушка собирает в среднем лишь 200 тысяч лайков — это всего 2% от общего количества подписчиков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бюст Анастасии Квитко едва не выпал из откровенного платья.

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