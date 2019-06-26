В Петербурге открылась выставка, посвященная шоу «Алые Паруса»

, 11:14 Эфирная новость 82

Экспозиция, на которой представлена восстановленная летопись главного выпускного страны, заработала в «Ленинград Центре».

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Фото, видео : Пятый канал, www.globallookpress.com

Тема:
Алые паруса 2019 176

В петербургском «Ленинград Центре» открылась выставка, посвященная главному празднику российских школьников — «Алые паруса». Это не просто бережно восстановленная летопись главного выпускного страны, но рассказ о том, как литературный сюжет стал реальностью.

В экспозиции скрупулезно воссозданные макеты всех кораблей, которые в разные годы участвовали в празднике. С помощью специального приложения в планшете — его выдают посетителям — можно узнать историю каждого судна. Достаточно просто направить объектив на изображение рядом с макетом.

Первых посетителей выставки особенно заинтересовала модель самого нового парусника. Который был построен специально к юбилейным «Алым парусам».

Ранее 5-tv.ru рассказывал об эмоциях зрителей грандиозного шоу «Алые Паруса», которыми они поделились в сети.

Тема:
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