В Петербурге открылась выставка, посвященная шоу «Алые Паруса»

В петербургском «Ленинград Центре» открылась выставка, посвященная главному празднику российских школьников — «Алые паруса». Это не просто бережно восстановленная летопись главного выпускного страны, но рассказ о том, как литературный сюжет стал реальностью.

В экспозиции скрупулезно воссозданные макеты всех кораблей, которые в разные годы участвовали в празднике. С помощью специального приложения в планшете — его выдают посетителям — можно узнать историю каждого судна. Достаточно просто направить объектив на изображение рядом с макетом.

Первых посетителей выставки особенно заинтересовала модель самого нового парусника. Который был построен специально к юбилейным «Алым парусам».

Ранее 5-tv.ru рассказывал об эмоциях зрителей грандиозного шоу «Алые Паруса», которыми они поделились в сети.