Видео: историк обвинил Петра I в проведении реформ руками украинцев

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Уважаемый украинский профессор заявил об «интеллектуальных усилиях» украинского народа, которые якобы бессовестно эксплуатировал российский император.

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Фото, видео : РИА Новости / Юрий Абрамочкин, YouTube @Укрінформ

На Украине снова продемонстрировали знание альтернативной мировой истории. Свою версию становления российского государства озвучил профессор киевского Института археографии и источниковедения Национальной академии наук Украины Виктор Брехуненко.

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В среду, 26 июня, в ходе круглого стола, посвященного 300-летию Полтавской битвы, Брехуненко открыто упрекнул российского императора Петра I в полной политической некомпетентности. По словам уважаемого историка, русский правитель проводил свои реформы не самостоятельно — все новшества вводились «интеллектуальными усилиями» украинского народа. Кроме того, Брехуненко отругал Петра I за то, что все реформаторские идеи он позаимствовал у других стран, передает «Экономика сегодня».

«Все реформы Петра I скопированы с голландского образца. И он не знал, где брать эти образцы, этот „великий“ гений, для реформирования. И это делалось украинскими руками и украинскими интеллектуальными усилиями, и немцами, которых массово Петр I привлекал к этому всему», — заявил эксперт.

В качестве примера политического провала русского императора Брехуненко привел неудачные переговоры о браке его «дочки Лизы» — так историк панибратски называет императрицу Елизавету Петровну — с французским королем Людовиком XVII. При этом и здесь профессор продемонстрировал знание альтернативной мировой истории, поскольку переговоры о замужестве Елизаветы велись с Людовиком XV.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об уроке альтернативной истории от Петра Порошенко: по мнению экс-президента Незалежной, украинцы жили в Крыму за тысячу лет до русских.

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