На Пятом канале акция «День добрых дел» для четырехлетней Маши Яр

, 10:04 Эфирная новость 77

У маленькой Маши из небольшого поселка на Таймыре последняя стадия нейробластомы. Однако у девочки есть шанс на выздоровление — если помогут неравнодушные люди.

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Фото, видео : Пятый канал

Тема:
День Добрых Дел 257

На Пятом канале «День добрых дел». Сегодня вместе с фондом «Подари жизнь» мы собираем деньги для четырехлетней Маши Яр из небольшого поселка на Таймыре. У девочки нейробластома — рак нервной системы. Последняя стадия.

Уже год ребенок борется с неизлечимой болезнью. Позади девять курсов химиотерапии — слишком большая доза облучения для хрупкого детского организма. Помочь девочке могут только столичные врачи, которые умеют бороться с раковыми клетками, применяя современную, но дорогостоящую терапию. Семье Маши необходимо собрать почти миллион рублей. Шансы на полное выздоровление у девочки точно есть — если помогут неравнодушные люди.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как зрители Пятого канала помогли собрать деньги на лечение для Сони Матюниной.

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