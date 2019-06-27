На Пятом канале акция «День добрых дел» для четырехлетней Маши Яр

На Пятом канале «День добрых дел». Сегодня вместе с фондом «Подари жизнь» мы собираем деньги для четырехлетней Маши Яр из небольшого поселка на Таймыре. У девочки нейробластома — рак нервной системы. Последняя стадия.

Уже год ребенок борется с неизлечимой болезнью. Позади девять курсов химиотерапии — слишком большая доза облучения для хрупкого детского организма. Помочь девочке могут только столичные врачи, которые умеют бороться с раковыми клетками, применяя современную, но дорогостоящую терапию. Семье Маши необходимо собрать почти миллион рублей. Шансы на полное выздоровление у девочки точно есть — если помогут неравнодушные люди.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как зрители Пятого канала помогли собрать деньги на лечение для Сони Матюниной.