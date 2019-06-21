Пятый канал подводит итоги «Дня добрых дел» для Сони Матюниной

Сегодня подводим итоги акции «День Добрых Дел». Накануне героиней нашего сюжета стала Соня.

Девочке всего полтора года, но врачи уже поставили ей страшный диагноз — врожденный нефротический синдром. У девочки удалены обе почки, и теперь ее готовят к трансплантации, донором станет ее мама.

Но перед такой сложной операцией, ребенку необходимо пройти курс дорогостоящего лечения. Спасительный препарат стоит немалых денег — почти два с половиной миллиона рублей.

На помощь пришли вы — зрители Пятого канала. Всего за один день вы перечислили в фонд «Помоги.орг» девять миллионов 498 тысяч 630 рублей. Спасибо вам.