Пятый канал подводит итоги «Дня добрых дел» для Сони Матюниной

, 11:12 Эфирная новость 78

У малышки врожденный нефротический синдром. На помощь пришли вы — зрители Пятого канала.

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Фото, видео: Пятый канал

Тема:
День Добрых Дел 256

Сегодня подводим итоги акции «День Добрых Дел». Накануне героиней нашего сюжета стала Соня.

Девочке всего полтора года, но врачи уже поставили ей страшный диагноз — врожденный нефротический синдром. У девочки удалены обе почки, и теперь ее готовят к трансплантации, донором станет ее мама.

Но перед такой сложной операцией, ребенку необходимо пройти курс дорогостоящего лечения. Спасительный препарат стоит немалых денег — почти два с половиной миллиона рублей.

На помощь пришли вы — зрители Пятого канала. Всего за один день вы перечислили в фонд «Помоги.орг» девять миллионов 498 тысяч 630 рублей. Спасибо вам.

Тема:
День Добрых Дел 256
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