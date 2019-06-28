«Неземная»: Вики Одинцова сразила поклонников почти обнаженным фото из Парижа

Вики Одинцова в очередной раз взбудоражила фантазии поклонников — модель снялась в парижских апартаментах на фоне Эйфелевой башни. Однако символ столицы Франции не сразу заметен — в первую очередь на снимке, который 25-летняя уроженка Петербурга разместила в Instagram, бросается в глаза ее тело.

Гороскоп на 28 июня: Весы, вы играете с огнем!

На девушке надето лишь кружевное белье темного цвета, а волосы красиво ниспадают со спинки дивана.

«Я вернулась. Я скучала по вам, ребята», — подписала она фото.

Instagram @viki_odintcova

Поклонники чуть ли не хором высказали ей свое восхищение.

«Убийственно хороша! Твои фото — это эстетика», — написал преданный фанат ее красоты.

«Почему ты такая неземная?» — спрашивает другой.

«Ви, ты сводишь такими фотками всех с ума», — констатировал еще один.

Вики Одинцова не впервые дразнит подписчиков полуэротическими фотосессиями. Ранее она в белых трусиках попросила рассказать ей сказку на ночь.