Путин и Трамп обменялись парой фраз перед началом G20

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Позднее 28 июня у лидеров РФ и США запланирована отдельная встреча.

Фото : ТАСС/Шарифулин Валерий

Тема:
G20 106

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп кратко пообщались в пятницу, 28 июня, перед началом первого рабочего заседания саммита Группы двадцати. Лидеры обменялись несколькими фразами, и к подиуму для фотографирования подошли вместе.

Позднее сегодня у лидеров РФ и США запланирована отдельная встреча. Предыдущая должна была состояться на полях G20 в Аргентине в декабре 2018 года, однако Трамп отменил ее якобы из-за инцидента в Керченском проливе.

Первый раз полноформатная встреча обоих лидеров прошла в июле 2018 года в Хельсинки.

Ранее Путин назвал Трампа талантливым человеком, но подчеркнул, что не разделяет многие его методы.

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