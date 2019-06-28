Подробности саммита G20 в Осаке — репортаж

, 9:17 Эфирная новость 162

Перед началом G20 состоялась неофициальная встреча лидеров стран БРИКС.

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Фото, видео : www.globallookpress.com, Пятый канал

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G20 109

Рабочий день российского президента начался еще задолго до официального старта G20. Самолет Владимира Путина приземлился в Японии в три часа ночи по московскому времени. После чего президент сразу отправился на встречу БРИКС, которая уже стала традиционной.

За прибытием к месту проведения саммита все смотрели особенно пристально. Фрау Меркель чувствовала себя, вроде, не плохо. Макрон бодро вышел из машины. И сразу закинул что-то в рот. Кристин Лагард на фоне других женщин выделялась лилией на пиджаке и шарфиком в японском стиле. Путин был чуть ли не единственным, кто ответил на поклон японцев.

Подробности из Осаки в видеосюжете Виктора Синеока.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин и Трамп обменялись парой фраз перед началом G20.

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