Рабочий день российского президента начался еще задолго до официального старта G20. Самолет Владимира Путина приземлился в Японии в три часа ночи по московскому времени. После чего президент сразу отправился на встречу БРИКС, которая уже стала традиционной.

За прибытием к месту проведения саммита все смотрели особенно пристально. Фрау Меркель чувствовала себя, вроде, не плохо. Макрон бодро вышел из машины. И сразу закинул что-то в рот. Кристин Лагард на фоне других женщин выделялась лилией на пиджаке и шарфиком в японском стиле. Путин был чуть ли не единственным, кто ответил на поклон японцев.

Подробности из Осаки в видеосюжете Виктора Синеока.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин и Трамп обменялись парой фраз перед началом G20.