Регина Тодоренко заявила, что может прийти на свою свадьбу без нижнего белья

, 17:33 Фото 935

Звезда передачи «Орел и решка» находится в приятных хлопотах.

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Фото, видео : Instagram @reginatodorenko

Телеведущая и супруга певца Влада Топалова Регина Тодоренко сейчас активно готовится к свадьбе. Пара зарегистрировала отношения в 2018 году, а торжество было решено устроить уже после рождения сына.

Звезда передачи «Орел и решка» активно делится с подписчиками в Instagram подготовкой к важному моменту. Недавно Регина выложила пост, где рассказала о финальной примерке платья невесты и нарядов подружек. В конце девушка добавила, что до сих пор не подобрала трусы и вполне может обойтись без них. Также 29-летняя невеста спросила фолловеров, стоит ли надевать подвязку на свадьбу:

«Оказалось, что к моему образу не хватает трусов, но это не проблема, я могу и без них. Кстати, хотела у вас спросить, стоит ли надевать подвязку на ножку или это уже немодно?», — написала телеведущая.

Instagram @reginatodorenko

Поклонники Тодоренко поняли юмор телеведущей и высказали свое мнение:

«Подвязку вместо трусов»;

«Если без трусов — к чертям эту подвязку»;

«Надо конечно! Иначе что жених будет бросать в толпу своих неженатых друзей, когда невеста будет бросать букет?»

«Очень жду от тебя чего-нибудь нестандартного! Регина, ты супер!»

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Некоторые из подписчиков вообще не поняли, о какой свадьбе идет речь, если Тодоренко уже замужем:

«Господи, какие подвязки — пацан уже скоро в школу пойдет»;

«А зачем вам еще свадьба, у вас же уже была…» — высказались юзеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Регина Тодоренко в боди и «косухе» снялась в провокационной фотосессии.

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