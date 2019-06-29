Вдова Децла очаровала подписчиков полуобнаженным фото

Вдова Децла Юлия Толмацкая редко выкладывает в Instagram свои фотографии. Однако совсем недавно она решила опубликовать черно-белый снимок, на котором запечатлена полуобнаженной, пишут Дни.ру.
В подписи к посту вдова Децла поделилась с фолловерами своими размышлениями о любви.
«В каждом из нас есть свет! Светитесь! Становитесь светом радости и счастья! Любовь живет в светлых сердцах. Посылайте в мир только любовь, свет и позитив», — написала Юлия.
Подписчики не столько обратили внимание на слова вдовы Децла, сколько на ее фотографию. Черно-белый снимок пришелся по душе юзерам. Это тот случай, когда можно сказать, что блогер и фолловеры находятся на одной волне. Подписчики отметили утонченную красоту Юлии и ее мудрость:
«Вы очень красивая и утонченная девушка, и самое главное — мыслящая»;
«Мудрая, умная и очень красивая женщина Вы, Юля! Счастья и добра вам»;
«Юлия самая лучшая была для Кирилла. Он только такую девушку мог выбрать. Они были достойной парой. Кирилл очень любил Юлию», — оставили комментарии юзеры.
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Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что сын Децла юридически не является родственником и наследником.