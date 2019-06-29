Вдова Децла очаровала подписчиков полуобнаженным фото

, 14:14 Фото 143

Юлия Толмацкая выложила в сеть откровенный снимок и сопроводила его размышлениями о любви.

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Фото, видео : Instagram @somamamori

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Вдова Децла Юлия Толмацкая редко выкладывает в Instagram свои фотографии. Однако совсем недавно она решила опубликовать черно-белый снимок, на котором запечатлена полуобнаженной, пишут Дни.ру.

В подписи к посту вдова Децла поделилась с фолловерами своими размышлениями о любви.

«В каждом из нас есть свет! Светитесь! Становитесь светом радости и счастья! Любовь живет в светлых сердцах. Посылайте в мир только любовь, свет и позитив», — написала Юлия.

Instagram @somamamori

Подписчики не столько обратили внимание на слова вдовы Децла, сколько на ее фотографию. Черно-белый снимок пришелся по душе юзерам. Это тот случай, когда можно сказать, что блогер и фолловеры находятся на одной волне. Подписчики отметили утонченную красоту Юлии и ее мудрость:

«Вы очень красивая и утонченная девушка, и самое главное — мыслящая»;

«Мудрая, умная и очень красивая женщина Вы, Юля! Счастья и добра вам»;

«Юлия самая лучшая была для Кирилла. Он только такую девушку мог выбрать. Они были достойной парой. Кирилл очень любил Юлию», — оставили комментарии юзеры.

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