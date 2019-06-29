Вдова Децла очаровала подписчиков полуобнаженным фото

Вдова Децла Юлия Толмацкая редко выкладывает в Instagram свои фотографии. Однако совсем недавно она решила опубликовать черно-белый снимок, на котором запечатлена полуобнаженной, пишут Дни.ру.

В подписи к посту вдова Децла поделилась с фолловерами своими размышлениями о любви.

«В каждом из нас есть свет! Светитесь! Становитесь светом радости и счастья! Любовь живет в светлых сердцах. Посылайте в мир только любовь, свет и позитив», — написала Юлия.

Instagram @somamamori