Сын Децла юридически не является родственником и наследником

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Оказывается, в свидетельстве о рождении Антония — прочерк в графе «отец», а значит у него могут возникнуть проблемы с наследством.

Фото: Youtube @juzeppejostko.fan1

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Сын Децла Антоний не имеет права на наследство музыканта, поскольку юридически не является его родственником. Выяснилось, что в свидетельстве о рождении подростка в графе «отец» по какой-то причине стоит прочерк, хотя отчество его по документам «Кириллович». Фото свидетельства о рождении выложил в соцсеть отец Децла Александр Толмацкий. Его адвокат Сергей Жорин в интервью KP.RU подтвердил наличие проблемы, однако не смог прояснить ее причину.

— Александр Толмацкий выложил это свидетельство о рождении в качестве аргумента в пользу того, что никто не собирается забирать ребенка у мамы. Никто не хочет этого делать. Это и невозможно. На сегодня родители Кирилла де-юре не являются бабушкой и дедушкой Антония. Они с удовольствием общались и планируют общаться с внуком. Сложность заключается в том, что родственники находятся в очень тяжелом эмоциональном состоянии по понятным причинам. И Александр, и мама Кирилла, и Юля, его гражданская супруга, — пояснил адвокат.

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По его словам, чтобы вписать имя отца в свидетельство о рождении нужно установить родство. Это юридический факт, который устанавливается в судебном порядке. Инициатива должна исходить от его матери или от него самого, поскольку скоро ему исполнится 14 лет. Доказательством может служить не только экспертиза ДНК, но и свидетельские показания, фотографии и прочее. А пока Антоний де-юре не является сыном, для наследования нет правовых оснований.

Ранее, как сообщал Пятый канал, Александр Толмацкий написал в Instagram, что незадолго до смерти Децл просил помочь подготовить документы таким образом, чтобы доход от управления правами на его музыку, видео и товарные знаки поступал в пользу его сына.

Позже вдова Кирилла Толмацкого Юлия пожаловалась в соцсетях, что отец музыканта распорядился наследством по своему усмотрению и объявил ей войну.

— Внука — бабушке, творчество — дедушке, а меня они оба уже отправили искать нового мужа, — написала она.

В связи с этим Александр Толмацкий опубликовал заявление, в котором объяснил, что никогда не хотел забирать у нее сына и был готов оказать любую помощь. Кроме того, попросил Юлию внести имя Кирилла в свидетельство о рождении Антония.

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