«Двое из ларца»: Кудрявцева опубликовала фото с сестрой

Лера Кудрявцева нечасто балует своих поклонников фотографиями с сестрой. Однако в этот раз телеведущая приоткрыла завесу тайны и показала как она отдыхает со своей ближайшей родственницей. Редкое фото появилось на странице теледивы в Instagram.

Instagram @leratv

На снимке Лера вместе с сестрой Оксаной плавают в бассейне. Девушки приехали в Сингапур, чтобы встретиться с подругами.

«Моя родная сестренка, моя любовь, моя подруга, моя душа», — подписала фото Кудрявцева.

Поклонники звезды оценили фотографию по достоинству и заметили насколько сильно похожи сестры друг на друга.

«Очень похожи, как близнецы. Как приятно смотреть, когда такие отношения! Счастья вам много-много и здоровья!»

«Двое из ларца — одинаковы с лица!»

«Красотули-сеструли!» — восхищены пользователи.

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В комментариях под публикацией отметилась и мама сестер. Она оставила теплое послание Лере и Оксане.

«Мои родненькие, любимые дочурки! Люблю вас, скучаю, целую!» — написала женщина.

«И мы тебя, родная», — ответила Кудрявцева.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лера Кудрявцева показала первые шаги дочери.