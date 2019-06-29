«Роскошные ноги»: Рудковская восхитила юзеров идеальной фигурой в купальнике

Продюсер и жена фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская порадовала своих фолловеров фотографией в ярком наряде. На бизнесвумен надет пестрый купальник и накидка, но главное внимание поклонников Рудковской привлекли ее ноги, которые очень выигрышно смотрятся в кадре.

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Поклонники буквально забросали супругу Плющенко комплиментами.

Instagram @rudkovskayaofficial

«Это совершенство»

«У вас настолько миниатюрная фигура, что под одеждой все совсем невинно. Вам нужно все время ходить в купальниках»

«Роскошные ноги», — написали юзеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Плющенко сразил фанатов экстравагантным фото на льду.