«Роскошные ноги»: Рудковская восхитила юзеров идеальной фигурой в купальнике

Продюсер и жена фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская порадовала своих фолловеров фотографией в ярком наряде. На бизнесвумен надет пестрый купальник и накидка, но главное внимание поклонников Рудковской привлекли ее ноги, которые очень выигрышно смотрятся в кадре.
Ольгу Серябкину затравили в соцсети после слухов о романе с Фадеевым
Поклонники буквально забросали супругу Плющенко комплиментами.
«Это совершенство»
«У вас настолько миниатюрная фигура, что под одеждой все совсем невинно. Вам нужно все время ходить в купальниках»
«Роскошные ноги», — написали юзеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Плющенко сразил фанатов экстравагантным фото на льду.