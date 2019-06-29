Президент США Дональд Трамп в перерывах между заседаниями «Большой двадцатки» в Осаке отошел от официального протокола и разыграл наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана.

На кадрах видно, как за столом переговоров в задумчивости сидит наследный принц, и тут появляется Трамп, который ничего не подозревающего саудита хлопает по плечу и мгновенно проходит дальше.

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Мухаммед бен Сальман реагирует на похлопывание, поворачивая голову в ту сторону, но никого там не видит. Затем он смотрит в другую и обнаруживает улыбающегося Трампа, который явно остался доволен своей «шуткой».

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