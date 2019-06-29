Трамп по-детски разыграл саудовского принца на G20 — видео

, 23:28 Видео 53

Американский президент остался доволен своей «шуткой».

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : ТАСС/Bernd von Jutrczenka, twitter @AjelNews24

Тема:
G20 133

Президент США Дональд Трамп в перерывах между заседаниями «Большой двадцатки» в Осаке отошел от официального протокола и разыграл наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана.

На кадрах видно, как за столом переговоров в задумчивости сидит наследный принц, и тут появляется Трамп, который ничего не подозревающего саудита хлопает по плечу и мгновенно проходит дальше.

Ольгу Серябкину затравили в соцсети после слухов о романе с Фадеевым

Мухаммед бен Сальман реагирует на похлопывание, поворачивая голову в ту сторону, но никого там не видит. Затем он смотрит в другую и обнаруживает улыбающегося Трампа, который явно остался доволен своей «шуткой».

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, когда президент РФ Владимир Путин помог растерявшейся канцлеру Ангеле Меркель.

Тема:
G20 133
29 июн
Путин помог растерявшейся Меркель — видео
29 июн
«В рабочем режиме»: Путин ответил на просьбу Зеленского об украинских моряках
29 июн
Российским бизнесменам смягчат визовый режим в Японии
29 июн
Владимир Путин пригласил лидеров G20 в Москву на торжественные мероприятия по случаю 75-летия Победы
29 июн
В соцсетях потешаются над «одиноким» супругом Терезы Мэй на общем фото с женами лидеров G20
29 июн
Путин намерен поддержать председательство Саудовской Аравии в G20 — видео
29 июн
«Оставьте детей в покое»: Путин ответил на критику со стороны Элтона Джона
29 июн
Дональд Трамп назвал Путина «прекрасным парнем»
29 июн
Лидеры G20 признали усиление торговых и геополитических противоречий
29 июн
Меркель рассказала о своем здоровье

Читайте также

+16° Днём +18°
Ночью +9°
63.08
0.03 71.82
0.16
Гороскоп на 29 июня: Девы, искуситель уже у вашей двери!

Последние новости

23:42
Губернатор Иркутска: запасы на складах позволят обеспечить выпечку хлеба на 20 дней
23:28
Трамп по-детски разыграл саудовского принца на G20 — видео
23:08
Путин поручил оперативно восстановить жилье пострадавших от паводка в Иркутской области
22:47
Число жертв паводка в Иркутской области возросло до пяти человек
22:24
Путин поручил немедленно начать выплаты пострадавшим из-за паводка в Иркутской области
22:17
«Роскошные ноги»: Рудковская восхитила юзеров идеальной фигурой в купальнике

Сейчас читают

«Принцесса»: фанаты Лободы в восторге от ее сестры в свадебном платье
Элина Быстрицкая на момент смерти весила 38 килограммов
Путин помог растерявшейся Меркель — видео

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге