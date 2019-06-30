Страшные кадры наводнения в Иркутской области. МЧС предупреждает о новых угрозах

И сразу же отправляемся в Иркутскую область. Там бушует мощное наводнение. Действует режим чрезвычайной ситуации. Уже известно о пяти погибших. Пострадали свыше трехсот человек.

В субботу в регион страдающий от стихийного бедствия прибыл Владимир Путин. Президент провел оперативное совещание в Братске. По словам главы государства, прежде всего нужно наладить информирование людей в зонах паводка и обеспечить их всем необходимым. Особое внимание надо уделить бесперебойному обеспечиванию граждан питьевой водой и едой. Также необходимо составить списки эвакуированных жителей и помочь им найти родственников.

Путин подчеркнул, власти должны быть в постоянном контакте с людьми и максимально быстро реагировать на поступающие от них жалобы и обращения.

Дети из пострадавших районов должны быть отправлены в летние лагеря.

Путин поручил немедленно начать выплаты пострадавшим. Для этого кабинет министров страны уже перечислил 662 миллиона рублей. Деньги должны дойти до каждого конкретного человека и каждой семьи. И самое главное — надо восстановить жилье до начала холодов.

«Прошу уже сейчас, не откладывая, наметить план действий по восстановлению жилья. Чтобы завершить эту работу как можно быстрее. Мы с вами прекрасно понимаем, знаем ситуацию в сибирских регионах. Здесь, в том числе, лето очень короткое, зима наступает быстро, а паводок-то еще не закончился, вода не сошла. Когда строить будем? Времени очень мало. Нужно сделать все, чтобы люди не оказались в палатках, когда наступят холода, и вообще предусмотреть все возможные варианты событий», — подчеркнул президент.

3 июля Путин пообещал провести еще одно совещание по поводу паводка.

В зону наводнения попали четыре района Иркутской области, где проживают почти десять тысяч человек. Затоплены свыше четырех тысяч строений. Кадры из региона выглядят ужасающе — по рекам плывут целые дома и усадьбы. Многим жителям приходится спасаться на крышах. Уже оттуда их эвакуируют спасатели. Бурлящие потоки сносят мосты и затапливают дороги. За всю историю метеонаблюдений вода в этом регионе так высоко еще не поднималась. Максим Облендер продолжит.

Уровень в реке Ия в Иркутской области по-прежнему критический — больше 13 метров! Огромный, внезапно появившийся водоем в центре города Тулуна, посреди которого сейчас лишь торчащие макушки деревьев и фронтоны крыш.

Свое жилье в сибирской Венеции, как уже прозвали городок в местных газетах, люди покидали на лодках и вертолетах — по-другому не выбраться. С высоты наблюдали, как вода уносит их дома и вещи.

350 человек эвакуированы, часть разместили в спецпунктах на возвышенности — детских садах и школах, где есть еда и теплая одежда. Кто-то в спешке уезжал к родственникам подальше от реки. В пути надеясь, что машина, превратившаяся в лодку, доплывет до порта назначения.

«Воды хватит при нормальном среднем потреблении примерно на 12 часов. Я вас всех убедительно прошу — лишнюю воду зря не тратьте. Воздержитесь от принятия ванн, стирок», — обратился к жителям Тулуна мэр города Юрий Карих.

Спецслужбы работают на пределе. Вода из крана — несколько часов в день по расписанию. Еду развозят спасатели. Город оказался разделенным на две части — в каждой свои пожарные машины, скорые и общественный транспорт.

«В настоящее время основные задачи, которые стоят — эвакуация населения из удаленных населенных пунктов. Проведение аварийно-спасательных работ, потому что уровень воды в низовьях продолжает повышаться, но, тем не менее, прогноз, который дает нам иркутский гидрометцентр, что по верховьям рек Бирюса, Ия, Уда наблюдается уже понижение уровня», — говорит начальник ГУ МЧС России по Иркутской области Валентин Нелюбов.

Впрочем, в горах Восточного Саяна продолжает формироваться дождевой паводок, на юге возможны ливни. И это уже не просто прогноз, а угроза новых подтоплений. В Чунском, Тайшетском, Зиминском районах — почти в 50 населенных пунктах.

Вот Нижнеудинск, где еще два дня назад можно было отправится в речной круиз, не выходя из собственного дома. Сегодня люди возвращаются на улицы — посмотреть, что уцелело. В низинах по-прежнему вода, подтопленные огороды, дома. Отсыревшие стены. Поток вперемешку с мусором и бревнами разбивал стекла и словно гигантские аквариумы заполнял комнаты. Счет шел на секунды. Людям в панике приходилось отвязывать скот и отпускать собак с цепей. Кони, коровы, куры проплывали мимо, рассказывают жители поселка Алыгджер. А они смотрели в небо, держась на скользкой крыше за печную трубу. Вот-вот прилетит вертолет! Должен.

Долгожданные воссоединения семей на большой земле. В поселок они вернутся не скоро. Домов нет. Условий для жизни тоже. В затопленном Нижнеудинске, говорят, все же лучше. Можно пойти в пункты эвакуации или в многоэтажки на другой конец города к знакомым. Здесь тоже еще сыро во дворах, вещи сушат на балконах. По-другому не выйдет — электричества нет. Питьевой воды тоже — водозаборники и канализация отключены.

Первая помощь пострадавшим — гуманитарная: вещи, медикаменты, матрасы, подушки, одеяла. Финансовые выплаты — 10 тысяч рублей на первое время. Пока их тратить все равно негде — в поселковых магазинах пустые полки. Вопрос компенсаций региональные власти будут решать индивидуально с каждой семьей, но только после того, как вода уйдет из города.

Сейчас самое главное — помочь пострадавшим — в больницах находятся больше ста человек. А спасатели готовятся к возможным новым ударам стихии — синоптики обещают в ближайшие дни ливневые дожди и неизбежный подъем воды в реке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что наводнение в Иркутске стало самым разрушительным за последние 20 лет.