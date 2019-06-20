«Это очень страшно» — Шура призвал сбрасываться на лечение Марины Хлебниковой

, 22:06 242

Певец шокирован фотографиями певицы и полагает, что артистке необходимо помощь нарколога. Сама больная в полном недоумении.

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Фото, видео: Instagram @shuramedvedev, @marina_hlebnikova_official

Певец Шура (Александр Медведев) призвал «сбрасываться на лечение» популярной исполнительницы Марины Хлебниковой. В YouTube-шоу Насти Ивлеевой Шура заявил, что шокирован тем, как выглядит 53-летняя певица и считает, что ей необходима срочная помощь нарколога.

«Сейчас я переживаю за здоровье замечательной Хлебниковой. Мне вчера прислали фото, где она сидит… Мать моя женщина! Ребята, я думаю, что надо сбрасываться на лечение. Это очень страшно. Я не понимаю, что с ней. Это очень страшное фото… Что-то там… Алкашка, я думаю», — цитируют Александра Медведева Дни.ру.

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Саму Хлебникову заявления Шуры привели в полное недоумение. В интервью интернет-порталу Teleprogramma.pro она сказала, что была не в курсе высказываний артиста, но если бы он действительно заботился о ней, то мог хотя бы позвонить на один из трех ее телефонов.

«Это бредятина! Саша Медведев — мой приятель, мы в очень хороших отношениях, но он не такой большой друг, чтобы говорить обо мне объективно. Значит не друг, а какой-то враг. Честно сказать, я не имею понятия, почему Саня так сказал… На него не похоже. Для меня это бомба!» — призналась Хлебникова.

Ранее 5-tv.ru писал, что в октябре 2018 года Марина Хлебникова оказалась в больнице с невротическим расстройством после того, как обнаружила дома мертвым своего первого мужа Антона Логинова, за которым ухаживала. К слову, поклонники Хлебниковой тоже были шокированы ее внешним видом, когда она появилась на публике после пережитой трагедии в апреле 2019 года.

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