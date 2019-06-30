Бритни Спирс выложила видео в Instagram, на котором перед зеркалом примеряет несколько довольно эротичных нарядов.

Начала голливудская поп-исполнительница с белого обтягивающего платья, затем наряды пошли все «горячее». Закончила свой «показ» Бритни топом с ультра короткими шортами. Но особый интерес поклонников звезды вызвало желтое стрейч платье с экстремальным декольте.

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Кроме этого внимательные поклонники заметили, что в комнате девушки огромный бардак. Вещи раскиданы по полу, но поп-артистку похоже это нисколько не смущало.

Несмотря на это, большинство подписчиков Бритни выразили восхищение ее фигурой и вкусом в одежде.

«Мне нравится, что ты до сих пор одеваешься, как в 2003 году во Флориде»

«Этот третий лук излечил мою депрессию»

«Вы выглядите очень хорошо за исключением ваших волос. Это надо исправить», — написали фолловеры.

Instagram @britneyspears

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Бритни Спирс обвинила экс-супруга в том, что он отнял у нее детей силой.