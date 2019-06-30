«Ты излечила мою депрессию»: Бритни Спирс примерила сексуальные наряды — видео

, 6:42 Видео 55

Поп-артистка продемонстрировала в Instagram модные луки из своего гардероба.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @britneyspears

Бритни Спирс выложила видео в Instagram, на котором перед зеркалом примеряет несколько довольно эротичных нарядов.

Начала голливудская поп-исполнительница с белого обтягивающего платья, затем наряды пошли все «горячее». Закончила свой «показ» Бритни топом с ультра короткими шортами. Но особый интерес поклонников звезды вызвало желтое стрейч платье с экстремальным декольте.

Гороскоп на 30 июня: Козероги, будьте осторожны!

Кроме этого внимательные поклонники заметили, что в комнате девушки огромный бардак. Вещи раскиданы по полу, но поп-артистку похоже это нисколько не смущало.

Несмотря на это, большинство подписчиков Бритни выразили восхищение ее фигурой и вкусом в одежде.

«Мне нравится, что ты до сих пор одеваешься, как в 2003 году во Флориде»

«Этот третий лук излечил мою депрессию»

«Вы выглядите очень хорошо за исключением ваших волос. Это надо исправить», — написали фолловеры.

Instagram @britneyspears

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Бритни Спирс обвинила экс-супруга в том, что он отнял у нее детей силой.

Читайте также

+16° Днём +19°
Ночью +13°
63.08
0.03 71.82
0.16
Гороскоп на 30 июня: Козероги, будьте осторожны!

Последние новости

7:27
Разрешала им все: бывшая няня детей Джоли о том, как мать избаловала детей
7:15
Пульт от реальности: как в США избавляются от неугодных с помощью искусственного интеллекта
7:03
Рок-группа «Мумий Тролль» презентовала новый клип — видео
6:42
«Ты излечила мою депрессию»: Бритни Спирс примерила сексуальные наряды — видео
6:28
Саакашвили и Ляшко устроили перепалку в прямом эфире — видео
6:13
Сказка в Петербурге: «Алые паруса — 2019» — праздник, который невозможно забыть

Сейчас читают

Гороскоп на 30 июня: Козероги, будьте осторожны!
Марина Хлебникова высказалась по поводу обвинений в алкоголизме
Саакашвили и Ляшко устроили перепалку в прямом эфире — видео

Новости Яндекс.Дзен

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге