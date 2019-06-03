Бритни Спирс обвинила экс-супруга в том, что он отнял у нее детей силой

Бритни Спирс утверждает, что экс-супруг силой забрал у нее детей. Письмо, в котором певица изобличает бывшего возлюбленного, опубликовала газета Daily Mail.

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Как отметила в послании артистка, экс-супруг Кевин Федерлайн оболгал ее и «подставил», пока она лежала в психиатрической лечебнице. Затем мужчина вынудил Спирс подписать документы на развод и забрал сыновей — Шона Престона и Джейдена Джеймса. Сейчас мальчики живут с папой.

Бритни Спирс также рассержена и на свою семью. Женщина полагает, что родные «управляли» ей и за годы ее молчания заработали больше трех миллиардов долларов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Бритни Спирс призналась в любви бойфренду после выхода из психлечебницы.