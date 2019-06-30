Не менее тысячи сотрудников завода на месторождении Тенгиз в Атыраусской области Казахстана устроили массовую драку с иностранцами из-за фото, сообщает РИА Новости. Причиной потасовки стал снимок ливийского рабочего, где мужчина держит рацию, антенна которой находится на уровне губ стоящей сзади него девушки.

Казахские рабочие посчитали фото оскорбительным и принялись избивать своих иностранных коллег. На предприятии была проведена экстренная эвакуация работников из других стран. По некоторым данным автобусы с людьми даже закидывали камнями.

Гороскоп на 30 июня: Козероги, будьте осторожны!

На место происшествия выезжали первый вице-министр энергетики Казахстана Махамбет Досмухамбетов, а также представители силовых ведомств и местных властей.

Стоит отметить, что автор скандального снимка уже принес извинения всему казахскому народу, подчеркнув, что не хотел никого обидеть.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео — участники смертельной драки в Москве убегают с места происшествия.