Рабочие устроили драку с иностранцами в Казахстане из-за фото — видео

, 7:36 Внимание: шокирующие кадры! 205

Причиной потасовки стал снимок ливийского рабочего, где мужчина держит рацию, антенна которой находится на уровне губ стоящей позади девушки.

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Фото, видео : www.globallookpress.com, YouTube / oppo neo17

Не менее тысячи сотрудников завода на месторождении Тенгиз в Атыраусской области Казахстана устроили массовую драку с иностранцами из-за фото, сообщает РИА Новости. Причиной потасовки стал снимок ливийского рабочего, где мужчина держит рацию, антенна которой находится на уровне губ стоящей сзади него девушки.

Казахские рабочие посчитали фото оскорбительным и принялись избивать своих иностранных коллег. На предприятии была проведена экстренная эвакуация работников из других стран. По некоторым данным автобусы с людьми даже закидывали камнями.

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На место происшествия выезжали первый вице-министр энергетики Казахстана Махамбет Досмухамбетов, а также представители силовых ведомств и местных властей.

Стоит отметить, что автор скандального снимка уже принес извинения всему казахскому народу, подчеркнув, что не хотел никого обидеть.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео — участники смертельной драки в Москве убегают с места происшествия.

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