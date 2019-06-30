Бывшая невеста Павла Мамаева считает, что слава и деньги испортили футболиста

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Экс-возлюбленная спортсмена рассказала, что изменения в поведении Мамаева начались после первого крупного гонорара.

Фото : ТАСС/Новодережкин Антон

Тема:
Драка Кокорина и Мамаева 290

Бывшая девушка Павла Мамаева раскрыла главную причину бед, которые приключились с футболистом, пишет Teleprogramma.pro.

Юлия Евтух уверена, что спортсмен так и не смог пройти испытание славой. Их пятилетний роман начался, когда Мамаев был еще никому не известным 18-летним игроком. Павел был скромным и внимательным молодым человеком.

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По словам Юлии, все изменилось с первым крупным гонораром футболиста, на которые он приобрел дорогой автомобиль и брендовую одежду. Возлюбленную спортсмен радовал редко, а все чаще пропадал на шумных вечеринках вместе с Александром Кокориным.

«Однажды собрались на какой-то вечеринке с футболистами и их женами. Мамаев стал привычно хвалиться брендовыми шмотками. Супруга одного из игроков вдруг говорит ему: «Как не стыдно? У тебя одни трусы стоят дороже, чем весь Юлькин гардероб», — вспоминает Юлия.

Евтух добавила, что за время отношений простила Павлу несколько измен. Когда же разговор заходил о свадьбе, футболист поставил жесткое условие — брачный договор, по которому девушка не могла ни на что претендовать при разводе.

В мае 2019 года футболисты Кокорин и Мамаев были приговорены к реальным срокам заключения за драки в Москве.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о колонии, в которой будут футболисты будут отбывать срок.

Тема:
Драка Кокорина и Мамаева 290
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