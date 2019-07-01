В «Шереметьево» прокомментировали коллапс с багажом

Очередной багажный коллапс в московском «Шереметьево». Сотни пассажиров застряли в аэропороту. Одни часами простаивают в длинных очередях, чтобы получить свои чемоданы и сумки. Другие, наоборот, не могут сдать свои вещи.

«Там люди уже дрались, прямо дрались, чтобы сдать свой багаж. Мы как-то смогли отдать багаж, но опоздали на самолет буквально на минуты три. И нас уже не запустили», — рассказывают пассажиры.

За выходные в одном из терминалов скопилось около полутора тысяч чемоданов и сумок. В пресс-центре воздушной гавани оправдываются, причина в стихийной задержке рейсов и неисправности багажной ленты. Но сейчас все проблемы удалось устранить.

Такой же коллапс в «Шереметьево» произшел ровно месяц назад. Тогда грузчики не справлялись с большим наплывом чемоданов и сумок. В результате, пассажиры вынуждены были часами ждать свои вещи. Сотрудники аэропорта заявили, причина в пиковой нагрузке в туристический сезон и пообещали решить проблему в течение месяца.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что перед этим «Шереметьево» атаковала природная стихия. На подъезде к терминалам московского аэропорта из-за прошедших ливней образовалась громаднейшая лужа. Сильные осадки спровоцировали многокилометровую пробку.