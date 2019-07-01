Футболист Андрей Аршавин с начала бракоразводного процесса с супругой Алисой, который длится уже более полугода, прекратил всяческое общение с женщиной и их общей двухлетней дочерью Есенией.
В то время как бывший капитан сборной России коротает свободные минуты в ресторанах в компании красоток, а также отдыхает на курортах за границей, пока его ребенок страдает от отсутствия внимания отца. Кроме того, по словам адвоката Алисы Аршавиной Александра Добровинского, девочку не могут устроить ни в ясли, ни в поликлинику, так как спортсмен отказывает младшей дочери в прописке.
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Юрист добавил, что в настоящее время суд решает вопрос, касающийся выплаты Андреем Аршавиным алиментов. В связи с тем, что футболист также содержит троих детей от предыдущих отношений с телеведущей Юлией Барановской, предположительно, половина его заработка отныне будет делиться поровну между четырьмя наследниками.
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По мнению Александра Добровинского, точка в этом деле будет поставлена далеко не скоро.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что двухлетняя дочь Аршавина не может попасть в детсад из-за отсутствия прописки.