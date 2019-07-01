Футболист Андрей Аршавин с начала бракоразводного процесса с супругой Алисой, который длится уже более полугода, прекратил всяческое общение с женщиной и их общей двухлетней дочерью Есенией.

В то время как бывший капитан сборной России коротает свободные минуты в ресторанах в компании красоток, а также отдыхает на курортах за границей, пока его ребенок страдает от отсутствия внимания отца. Кроме того, по словам адвоката Алисы Аршавиной Александра Добровинского, девочку не могут устроить ни в ясли, ни в поликлинику, так как спортсмен отказывает младшей дочери в прописке.

« Аршавин не согласился прописать наследницу в одной из своих квартир. В ясли, детский сад, поликлинику ребенка невозможно устроить без наличия у него регистрации. У моей клиентки имеется только жилплощадь 37 квадратных метров, где уже числятся несколько человек. Алиса с детьми поселились в доме, который по документам принадлежит маме Андрея. Пока она их оттуда не гонит, но может это сделать в любой момент. Дочь, естественно, спрашивает, где папа, его поведение просто необъяснимо », — цитирует Starhit Александра Добровинского.

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Юрист добавил, что в настоящее время суд решает вопрос, касающийся выплаты Андреем Аршавиным алиментов. В связи с тем, что футболист также содержит троих детей от предыдущих отношений с телеведущей Юлией Барановской, предположительно, половина его заработка отныне будет делиться поровну между четырьмя наследниками.

« Так как он уже платит 50% от зарплаты бывшей жене Юле Барановской, а больше 50% платить нельзя, то эти деньги теперь будут делить не на троих детей, а на четверых. Так что Аршавин ничего не потеряет. С имуществом он тоже „грамотно“ распорядился: дом, в котором они жили с Алисой, который строили вместе, записан на его маму, как и все квартиры. Алисе ничего не достанется », — сказал адвокат.

По мнению Александра Добровинского, точка в этом деле будет поставлена далеко не скоро.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что двухлетняя дочь Аршавина не может попасть в детсад из-за отсутствия прописки.