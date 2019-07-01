Число погибших при наводнении в Иркутской области достигло семи. Еще девять человек, включая ребенка, числятся пропавшими без вести.

« По последним данным, жертвами стихии стали семь человек. Девять пропали без вести, среди них ребенок », — цитирует источник ТАСС.

Известно, что в настоящий момент в больницах остаются 153 человека, в том числе 35 детей. Из подтопленных районов спасателями эвакуировано 2190 человек, включая 505 детей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дома в Иркутской области сносит потоком воды — эвакуировано более тысячи человек. В регион бедствия направлены военные подразделения. Авиацией доставлен автономный хлебозавод.