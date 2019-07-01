Школьница искромсала ножом собственную мать в Петербурге

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Одиннадцатиклассницу задержали. Пострадавшая женщина находится в больнице в тяжелом состоянии.

Фото : www.globallookpress.com

Одиннадцатиклассница предположительно искромсала ножом собственную мать в Петербурге. Инцидент произошел 30 июня. Известно, что 17-летняя школьница повздорила с родственницей и в ходе перепалки якобы схватилась за нож.

47-летняя женщина в тяжелом состоянии была госпитализирована. Девушку задержали стражи порядка. Проводится проверка.

Одноклассницы подозреваемой рассказали, что школьница была не особо разговорчивой и у нее практически не было друзей.

«Мы с ней вообще не общались. Она очень редко ходила в школу, по причине болезни как нам говорили. Друзей у нее не было. Все, что могу про нее рассказать».

«Девочка была совершенно обычная, мы мало общались. Она почти всегда была одна. Друзей у нее скорее всего не было, так как она не особо разговорчивая», — говорят одноклассники.

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