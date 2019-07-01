Школьница искромсала ножом собственную мать в Петербурге

Одиннадцатиклассница предположительно искромсала ножом собственную мать в Петербурге. Инцидент произошел 30 июня. Известно, что 17-летняя школьница повздорила с родственницей и в ходе перепалки якобы схватилась за нож.
47-летняя женщина в тяжелом состоянии была госпитализирована. Девушку задержали стражи порядка. Проводится проверка.
Одноклассницы подозреваемой рассказали, что школьница была не особо разговорчивой и у нее практически не было друзей.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что кровавую бойню в семье хоккеиста Соколова устроил младший сын.