Супругу экс-вратаря сборной России по хоккею и петербургского СКА Максима Соколова убил младший сын. Об этом 5-tv.ru сообщил близкий к следствию источник.

По словам источника, экспертиза подтвердила, смертельные ножевые ранения своей матери нанес именно 15-летний Арсений. Ранее юноша стал главным подозреваемым в резонансном деле, однако был отпущен под поручительство отца. До конца недели следствие предъявит Соколову-младшему обвинение. В ближайшее время также будет решен вопрос о мере пресечения и прохождении психиатрической экспертизы.

По версии СК, мотивом преступления могла стать зависть к старшему брату, который был любимцем семье.

Ирина Соколова была обнаружена мертвой в загородном доме с многочисленными ранениями 13 июня. Рядом был найден истекающий кровью старший сын Соколовых Максим. Полицейских на место вызвал именно Арсений. Позже молодой человек стал главным подозреваемым в кровавой бойне.