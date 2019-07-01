Президент России Владимир Путин «играет мускулами» и демонстрирует мощь российской армии, такого мнения придерживаются авторы материала, опубликованного немецким изданием Focus.

В статье речь идет о том, что РФ на протяжении нескольких лет без каких-либо предупреждений проводит проверку боеготовности вооруженных сил и недавно глава российского государства инициировал учения, которые проходили в Центральном военном округе страны.

Издание отмечает, что в зону ответственности военных подразделений, дислоцированных в указанном районе, входит борьба с терроризмом в Центральной Азии. В ходе учений, были проведены более 50-ти различных маневров, в рамках которых демонстрировалась способность сил противостоять вражескому нападению.

В проверке боеготовности были задействованы танковые войска, мотопехота, ствольная артиллерия и ракетчики с реактивной системой залпового огня «Ураган». Цель тренировки — ведение боя «артиллерийской каруселью» — одни расчеты перезаряжаются, другие ведут огонь.

Авторы материала уверены, что целью проведения тщательно подготовленных учений было «устрашение» США и НАТО, так как Россия ощущает угрозу со стороны Соединенных Штатов у своих рубежей и опасается проведения спецопераций по смене режима.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Центральном военном округе началась внезапная проверка боеготовности.