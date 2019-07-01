В Кремле прокомментировали идею отпустить украинских моряков до суда

, 15:29 Интервью 378

Такая опция предусмотрена в ноте МИД России, которая ранее была направлена украинской стороне и в Международный трибунал.

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Фото, видео : DPA/TASS

Тема:
Украинский кризис 34 Конфликт в Керченском проливе 241

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рекомендовал обратиться в российский МИД с вопросом об освобождении украинских моряков до суда. Такая возможность предусмотрена в ноте дипломатического ведомства России, которая ранее была направлена украинской стороне и в Международный трибунал.

«Что касается нотной переписки, то нужно интересоваться в Министерстве иностранных дел РФ. Там речь идет не идет об освобождении. Следственные действия продолжаются, и речь идет о необходимости их явки в суд», — заявил Песков

Песков добавил, что на этот счет существует «особенная позиция» МИД Украины, и Москве пока не известно, претерпела ли она изменения.

Пресс-атташе президента отметил, что Владимир Путин в ходе пресс-конференции в японской Осаке исчерпывающе прокомментировал эмоциональный призыв Владимира Зеленского освободить украинских моряков, задержанных осенью 2018 года за нарушение границы России в районе Керченского пролива. Президент заявил, что вопрос с гражданами Украины будет решаться в рабочем порядке.

Тема:
Украинский кризис 34
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