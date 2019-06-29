«В рабочем режиме»: Путин ответил на просьбу Зеленского об украинских моряках

Вопрос с задержанными за нарушение госграницы в Керченском проливе украинскими моряками будет решаться в рабочем порядке. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя недавний призыв к нему со стороны лидера Незалежной Владимира Зеленского
«
При этом Путин подчеркнул, что освобождение этих арестованных граждан Украины и возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы связывать неуместно.
Российский президент напомнил, что даже в руководстве Вооруженных сил Украины считают, что это была преднамеренная и тщательно спланированная провокация бывшего президента страны Петра Порошенко.
«
Как передавал 5-tv.ru, на саммите G20 в Осаке 28 июня Путин разъяснил американскому коллеге Дональду Трампу позицию России по теме украинских моряков, задержанных в ноябре прошлого года.