«В рабочем режиме»: Путин ответил на просьбу Зеленского об украинских моряках

Вопрос с задержанными за нарушение госграницы в Керченском проливе украинскими моряками будет решаться в рабочем порядке. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя недавний призыв к нему со стороны лидера Незалежной Владимира Зеленского «вернуть украинских моряков».

« Мы спокойно, в рабочем режиме этот вопрос решим », — приводит его слова News.ru.

При этом Путин подчеркнул, что освобождение этих арестованных граждан Украины и возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы связывать неуместно.

Российский президент напомнил, что даже в руководстве Вооруженных сил Украины считают, что это была преднамеренная и тщательно спланированная провокация бывшего президента страны Петра Порошенко.

« Начальник Генштаба украинской армии подтвердил, что это была провокация, организованная Петром Порошенко. Это просто ни в какие ворота не лезет, безобразие! Фактически украинская сторона призналась, что это была провокация с их стороны », — сказал Путин, призвав исходить именно из этих реалий.

Как передавал 5-tv.ru, на саммите G20 в Осаке 28 июня Путин разъяснил американскому коллеге Дональду Трампу позицию России по теме украинских моряков, задержанных в ноябре прошлого года.