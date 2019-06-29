«В рабочем режиме»: Путин ответил на просьбу Зеленского об украинских моряках

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По словам российского лидера, неуместно связывать освобождение этих арестованных граждан Украины и возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

Фото : Reuters

Тема:
Конфликт в Керченском проливе 240 G20 132

Вопрос с задержанными за нарушение госграницы в Керченском проливе украинскими моряками будет решаться в рабочем порядке. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя недавний призыв к нему со стороны лидера Незалежной Владимира Зеленского «вернуть украинских моряков».

«Мы спокойно, в рабочем режиме этот вопрос решим», — приводит его слова News.ru.

При этом Путин подчеркнул, что освобождение этих арестованных граждан Украины и возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы связывать неуместно.

Российский президент напомнил, что даже в руководстве Вооруженных сил Украины считают, что это была преднамеренная и тщательно спланированная провокация бывшего президента страны Петра Порошенко.

«Начальник Генштаба украинской армии подтвердил, что это была провокация, организованная Петром Порошенко. Это просто ни в какие ворота не лезет, безобразие! Фактически украинская сторона призналась, что это была провокация с их стороны», — сказал Путин, призвав исходить именно из этих реалий.

Как передавал 5-tv.ru, на саммите G20 в Осаке 28 июня Путин разъяснил американскому коллеге Дональду Трампу позицию России по теме украинских моряков, задержанных в ноябре прошлого года.

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