«Права хотите качнуть?»: Губернатор жестко пообщался с жителями подтопленного Канска

, 20:03 Эфирная новость 155

Глава Красноярского края Александр Усс прибыл в Канск, где из-за затопления введен режим ЧС.

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Фото, видео : "Иркутск сегодня" / ТАСС, Пятый канал

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Паводок в Иркутской области 18

Ситуация с паводком в Канске Красноярского края остается серьезной. В городе по-прежнему действует режим чрезвычайной ситуации. Власти уже подсчитывают ущерб. Вода залила две сотни дачных участков и жилых домов. Из зоны бедствия эвакуировали 187 человек. 2 июля в Канске откроются общественные приемные, где люди смогут оформить документы и получить компенсацию.

Уровень воды в реке Кан поднялся до критической отметки — 4,5 метра. В МЧС прогнозируют, что выше вода уже не пойдет. Но режим ЧС останется в силе еще как минимум несколько суток. Возможно, спасателям придется откачивать воду, чтобы люди могли вернуться домой.

Тем временем в понедельник, 1 июля, глава региона Александр Усс приехал в Канск, где пообщался с жителями, которые оказались в эпицентре бедствия. Люди попытались попросить о помощи. Но беседа вышла несостоятельной.

Одного из местных жителей, желавшего задать губернатору свой вопрос, он перебил и предложил «поправить воротничок». После женщина пожаловалась на плохие дороги в Канске. Она сообщила, что ситуация только ухудшилась после наводнения — дорогу размывает.

«Вы что хотите мне сказать? Права хотите качнуть? Я тоже вам сейчас могу качнуть», — заявил Александр Усс.

Видео: Telegram/strelkakrsk

К слову, в городе Тулун Иркутской области, который пострадал гораздо серьезнее других населенных пунктов, большая вода уходит. Замеры, сделанные в 20:00 по местному времени, уровень реки Ия снизился до десяти метров.

Это почти норма. Построенная десять лет назад дамба, которая должна была защитить центр города, рассчитана на девять метров, для частного сектора в низине и семь метров — критическая отметка. Чтобы было понятно, в Тулуне в самый пик подтопления, в субботу вода поднялась почти до 14 метров.

Так что многоэтажки затопило по третий этаж, а деревянные избы снесло течением, и из них образовались даже заторы у опор мостов. Только сейчас, когда волна сходит, становится понятен масштаб катастрофы. Число жертв наводнения увеличилось до 12, девять числятся пропавшими без вести. Подробности из затопленного региона в материале Станислава Григорьева.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что прокуратура обнаружила нарушения в работе МЧС в связи с паводком.

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