Известный российский музыкальный исполнитель Николай Басков почтил память своего отца, ушедшего из жизни в воскресенье, 30 июня. На своей странице в Instagram певец разместил трогательный пост, который посвятил Виктору Баскову. Артист опубликовал видео с одного из своих концертов, на котором исполняет песню «Вишневая любовь», обращаясь к своим родителям. В определенный момент музыкант передает микрофон своему отцу, и он начинает солировать. Через некоторое время Басков протягивает родителям роскошный букет роз и уходит в сторону зрительного зала.

«Нет таких слов, чтобы выразить всю непомерную боль нашей с мамой утраты… Царствие небесное тебе, мой горячо любимый Папа. И я знаю, что это твоя самая любимая песня из моего репертуара… Наша с мамой любовь к тебе бессмертна», — написал исполнитель под публикацией.

Instagram @nikolaibaskov

В комментариях поклонники выразили соболезнования певцу в связи с горькой утратой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Виктор Басков скончался в воскресенье, 30 июня. На момент смерти ему было 67 лет.