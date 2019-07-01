Известный российский музыкальный исполнитель Николай Басков почтил память своего отца, ушедшего из жизни в воскресенье, 30 июня. На своей странице в Instagram певец разместил трогательный пост, который посвятил Виктору Баскову. Артист опубликовал видео с одного из своих концертов, на котором исполняет песню «Вишневая любовь», обращаясь к своим родителям. В определенный момент музыкант передает микрофон своему отцу, и он начинает солировать. Через некоторое время Басков протягивает родителям роскошный букет роз и уходит в сторону зрительного зала.
В комментариях поклонники выразили соболезнования певцу в связи с горькой утратой.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Виктор Басков скончался в воскресенье, 30 июня. На момент смерти ему было 67 лет.