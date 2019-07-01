«Непомерная боль»: Николай Басков почтил память покойного отца — видео

, 20:11 Видео 574

Виктор Басков ушел из жизни в воскресенье, 30 июня.

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Фото, видео : www.globallookpress.com, Instagram @nikolaibaskov

Известный российский музыкальный исполнитель Николай Басков почтил память своего отца, ушедшего из жизни в воскресенье, 30 июня. На своей странице в Instagram певец разместил трогательный пост, который посвятил Виктору Баскову. Артист опубликовал видео с одного из своих концертов, на котором исполняет песню «Вишневая любовь», обращаясь к своим родителям. В определенный момент музыкант передает микрофон своему отцу, и он начинает солировать. Через некоторое время Басков протягивает родителям роскошный букет роз и уходит в сторону зрительного зала.

«Нет таких слов, чтобы выразить всю непомерную боль нашей с мамой утраты… Царствие небесное тебе, мой горячо любимый Папа. И я знаю, что это твоя самая любимая песня из моего репертуара… Наша с мамой любовь к тебе бессмертна», — написал исполнитель под публикацией.

Instagram @nikolaibaskov

В комментариях поклонники выразили соболезнования певцу в связи с горькой утратой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Виктор Басков скончался в воскресенье, 30 июня. На момент смерти ему было 67 лет.

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