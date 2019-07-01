Число жертв наводнения в Иркутской области увеличилось до 16

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Неизвестной остается судьба 13 человек, в том числе одного ребенка.

Фото : © РИА Новости / Кирилл Шипицын

Тема:
Паводок в Иркутской области 19

В результате наводнения в Иркутской области погибли 16 человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Пропавшими без вести считаются 13 человек, в их числе один ребенок. В зоне паводка оказана помощь почти 1300 пострадавшим.

Только 1 июня из подтопленных районов региона были эвакуированы 227 человек. Между тем вода отступила в трех населенных пунктах, подтопленными остаются 55 поселений (более трех тысяч домов). В зону бедствия доставлено 2,5 тонны продуктов питания и 21,5 тонна бутилированной воды.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео масштабного наводнения в Иркутской области.

Тема:
Паводок в Иркутской области 19
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