Видео: в США заявили о неспособности РФ создать больше 60 ракет «Авангард»

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Американская разведка убеждена, что России не удалось найти поставщика необходимых материалов.

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Фото, видео : ТАСС / Министерство обороны РФ, www.globallookpress.com

В США убеждены, что Россия не сможет произвести более 60 гиперзвуковых ракет «Авангард». Об этом сообщает канал CNBC со ссылкой на американскую разведку. Согласно данным разведчиков США, в РФ так и не сумели найти поставщика углеводородного волокна, которое соответствовало бы заявленным характеристикам.

«Ожидается, что они не произведут более 60 единиц этого гиперзвукового оружия, потому что его разработка выходит слишком дорогостоящей», — сообщает американский телеканал.

Стоит отметить, что о той же самой проблеме американские СМИ заявляли и в октябре 2018 года. В США также полагают, что к первоначальной оперативной готовности «Авангард» будет приведен не раньше 2020 года. При этом американская сторона отмечает, что это станет «значительным шагом, который позволит Москве обойти Соединенные Штаты и КНР».

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Однако успешный испытательный пуск «Авангарда» был совершен еще в 2018 году — тогда гиперзвуковая ракета поразила условную цель на полигоне Кура в Камчатском крае. За испытаниями лично следил Владимир Путин.

Боевой блок ракеты способен перемещаться в плотных слоях атмосферы, превышая скорость звука в 20 раз. Кроме того, рассчитать встречный курс для «Авангарда» или сделать выстрел вдогонку практически невозможно — это лишает противника возможности сбить российскую ракету.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что немецкие СМИ назвали российскую противоракету «оружием конца света».

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