«Уральские авиалинии» приостановили рейсы в Чехию

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Авиаперевозчик со 2 июля приостановил полеты в Прагу из подмосковного Жуковского и Екатеринбурга.

Фото : ТАСС / Сергей Мальгавко

Авиакомпания «Уральские авиалинии» приостанавливает осуществление рейсов в Чехию из подмосковного Жуковского и Екатеринбурга со 2 июля из-за аннулирования выданных ранее разрешений, сообщает РИА Новости.

«В связи с решением авиационных властей Чешской Республики аннулировать ранее выданные разрешения на полеты в Чехию, авиакомпания «Уральские авиалинии со 2 июля 2019 года приостанавливает выполнение рейсов в Прагу из Екатеринбурга и Жуковского», — говорится в сообщении.

На данный момент рейсы У6-701 Екатеринбург-Прага и У6-751 Жуковский-Прага, запланированные на вторник, 2 июля, задержаны на неопределенное время. В авиакомпании «Уральские авиалинии» отметили, что пассажирам будет предоставлено все необходимое.

Информация обо всех изменениях будет опубликована на сайте перевозчика и в пабликах в социальных сетях. Оповещать пассажиров будет колл-центр авиакомпании.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Аэрофлот» также отменил часть рейсов в Прагу из-за аннулирования разрешения Чехией.

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