Видео: Максим Виторган развлекся с Ксенией Собчак в семейном центре

Максим Виторган в своем аккаунте в Instagram в разделе сторис разместил видео, на котором его бывшая супруга Ксения Собчак и сын Платон катаются на горке в развлекательном семейном центре. За кадром 46-летний артист эмоционально комментирует происходящее.

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После развода актер и светская львица сумели сохранить теплые и адекватные отношения. Бывшие супруги стараются уделять двухлетнему ребенку больше времени и, судя по кадрам видеоролика, развлекаются вместе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что молодая помощница Петросяна прокомментировала отношения с Виторганом. Татьяна Брухунова эмоционально отреагировала на слухи о романе с бывшим мужем Ксении Собчак.