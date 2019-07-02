Ученые назвали причину наводнения в Иркутской области

Специалисты географического факультета Иркутского государственного университета провели исследование, в результате которого выяснили, какие климатические факторы могли привести к паводкам. Результаты анализа показали, что причина наводнения — атмосферные аномалии, которые проявились на фоне глобальных и региональных изменений климата. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте ИГУ.

Дело в том, что в период паводков в западной части Иркутской области наблюдалось взаимодействие сразу трех воздушных масс — арктической, субтропической и крайне редкого в регионе влажного воздуха с Тихого океана.

Также отмечается, что в период максимального количества осадков и подъема уровня рек — 25–26 июня — пришел тропический циклон, вызвавший интенсивные потоки тепла и влаги с океанов, и холодный циклонический вихрь. В условиях неоднородного рельефа климатические изменения спровоцировали появление соответствующих осадков.

Эксперты не исключают, что из-за глобальных изменений климата ситуация может повториться.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате наводнения в Иркутской области погибли 16 человек. Пропавшими без вести считаются 13 человек, в их числе один ребенок. В зоне паводка оказана помощь почти 1300 пострадавшим.