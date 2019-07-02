После проезда Пугачевой по перрону другие артисты покаялись в похожих «грехах»

После скандального появления Аллы Пугачевой на перроне вокзала в лимузине не утихают споры о допустимости таких привилегий, а тем временем в подобных грехах покаялись и некоторые другие известные артисты. Так, Станислав Садальский в интервью интернет-порталу Teleprogramma.pro признался, что время от времени без очереди проходит на выставки в музеи.
А вот Сосо Павлиашвили рассказал о более серьезном прегрешении. Однажды, когда певец уже был знаменит, катался нетрезвым, да еще и без прав по Тбилиси. В таком виде его и остановили сотрудники ГАИ. Однако не задержали. Узнав звезду эстрады, стражи порядка сбегали за шампанским и выпили вместе со знаменитостью.
В ту ночь единственный трезвый милиционер отвез его домой, и с тех пор, говорит артист, нетрезвым он за руль не садится.
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Как ранее рассказывал 5-tv.ru, пользователей интернета возмутило появившееся в сети видео, на котором Алла Пугачева на Рижском вокзале Москвы подъезжает на автомобиле к самому вагону и проходит в поезд. В РЖД меж тем пояснили, что машина Примадонны двигалась по специальной технической платформе, а потому помешать пассажирам не могла, однако отметили, что проезжать там может только спецтехника, а потому будет проведена проверка.