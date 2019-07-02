В Кузбассе супругов признали виновными в зверском убийстве приемных детей

Супруги Крайновы из Кемеровской области признаны виновными в убийстве двух приемных детей, которых они усыновили из интерната, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Суд счел выводы следствия достаточными для вынесения приговора в отношении 43-летнего главы семьи и его 42-летней жены. Им назначено наказание в виде 16 и 15 лет лишения свободы соответственно.

Из материалов уголовного дела следует, что в марте 2016 года из семьи Крайновых пропал 17-летний усыновленный подросток. В ходе розыска выяснилось, что юношу никто не видел с лета 2015 года. Изначально опекуны проходили по делу как свидетели, однако в сентябре 2016 года следователи узнали, что Крайновы уехали в Краснодарский край и выставили на продажу свою недвижимость в поселке в Мысковском районе Кузбасса.

Супруги уже в статусе главных подозреваемых были доставлены на допрос, в ходе которого выяснилось, что из семьи пропал еще один приемный ребенок — 16-летний мальчик. Его тело со следами насильственной смерти обнаружили в болоте недалеко от дома Крайновых. Также установлено, что считавшийся без вести пропавший 17-летний юноша погиб от рук опекунов. Его тело супруги сожгли, что скрыть следы преступления.

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