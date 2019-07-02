Эксперт рассказал, в каких регионах может повториться «иркутское наводнение»

Заведующий лабораторией климатологии института географии РАН Владимир Семенов в интервью для URA.RU рассказал, какие российские регионы находятся под угрозой наводнения и почему ситуация, произошедшая в Иркутской области, в них может повториться.

Эксперт отметил, что на данный момент в опасности находятся Дальний Восток и Черноморское побережье. По его словам, по мере повышения температуры, вероятность интенсивных осадков, которые могут привести к наводнениям, в этих регионах будет расти.

Кроме того, по словам специалиста, обильные осадки характерны для регионов, расположенных вблизи океанов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о причине паводков в Иркутской области, которые установили ученые. По последним данным, в результате катаклизмов 18 человек погибли, и 13 пропали без вести.