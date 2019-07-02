Российская поп-исполнительница Наталья Ионова, более известная как Глюкоза, опубликовала на своей странице Instagram очередное откровенное фото. На этот раз звезда сделала селфи в бикини. В подписи к публикации она пояснила, что запечатлена на испанском пляже в городе Марбелья, куда, судя по всему, отправилась отдыхать.

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Несмотря на то, что у купальника певицы довольно глубокий соблазнительный вырез, который подчеркивает ее формы, большинство подписчиков артистки сочли ее публикацию вовсе не привлекательной. Они обратили внимание на небольшой размер груди Глюкозы и решили, что с такой фигурой хвастаться нечем.

Instagram @chistyakova_ionova

«Где грудь?»