Российская поп-исполнительница Наталья Ионова, более известная как Глюкоза, опубликовала на своей странице Instagram очередное откровенное фото. На этот раз звезда сделала селфи в бикини. В подписи к публикации она пояснила, что запечатлена на испанском пляже в городе Марбелья, куда, судя по всему, отправилась отдыхать.
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Несмотря на то, что у купальника певицы довольно глубокий соблазнительный вырез, который подчеркивает ее формы, большинство подписчиков артистки сочли ее публикацию вовсе не привлекательной. Они обратили внимание на небольшой размер груди Глюкозы и решили, что с такой фигурой хвастаться нечем.
«Где грудь?»
«Надо было капусты больше кушать в детстве».
«Схуднула прям совсем. Натуль, ты там кушай давай», — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что фото Глюкозы в откровенном наряде на заднем сиденье автомобиля взбудоражило фанатов.