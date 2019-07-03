«Вновь свободна!»: Моника Беллуччи рассталась с молодым любовником

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54-летняя актриса и 36-летний художник встречались два года.

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Фото, видео : www.globallookpress.com

Блистательная Моника Беллуччи сообщила о разрыве с молодым бойфрендом Николя Лефевром после двух лет отношений. При этом 54-летняя актриса уверяет, что с 36-летним художником-галеристом они остаются друзьями.

«Мы очень подходили друг другу. Этот человек научил меня многому, но теперь наш полет продлится на другой высоте. Мы стали просто друзьями на всю жизнь», — приводит ее слова KP.RU.

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Еще недавно ничто не предвещало разрыва — в конце мая красивая пара позировала на красной дорожке Каннского кинофестиваля.

Однако артистка, красоте и сексуальности которой завидуют женщины по всему миру, едва ли долго останется в одиночестве.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об отношениях Беллуччи и Лефевра.

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