Минпромторг подписал соглашения с несколькими автоконцернами

, 11:29 Эфирная новость 36

Это позволит привлечь в экономику страны инвестиции, увеличить процент локализации выпускаемых автомобилей, расширить модельный ряд, наладить работу по выпуску машин на экспорт.

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Фото, видео : www.globallookpress.com, Пятый канал

Минпромторг заключил соглашения с рядом ведущих мировых автоконцернов. Контракты помогут привлечь в экономику более 100 миллиардов рублей частных инвестиций. В частности, Volkswagen, BMW, Peugeot, Citroen, Mitsubishi, Volvo и другие будут производить на территории России двигатели, коробки передач и другие узлы автомобилей.

Это поможет создать, по самым скромным подсчетам, около полутора тысяч рабочих мест. Кроме того, цена на агрегаты будет более низкой. Поставляться они будут не только на отечественный рынок, но и за рубеж, и это — дополнительный источник прибыли.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что «АвтоВАЗ» приостановит производство машин в Тольятти и Ижевске с 3 июля.

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