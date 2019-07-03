Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии

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В 2019 году праздник совпал с 75-летием освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков.

Фото : www.globallookpress.com

Президент России Владимир Путин в среду, 3 июля, поздравил белорусского лидера Александра Лукашенко с Днем независимости республики.

«Наши народы свято чтят память о мужестве и героизме тех, кто в суровые военные годы встал на защиту Отечества. Важно, что узы братской дружбы и взаимопомощи, завещанные отцами и дедами, и сегодня являются залогом прочности российско-белорусских отношений», — говорится в поздравительной телеграмме Владимира Путина.

Глава российского государства выразил уверенность, что обе страны совместными усилиями будут идти курсом успешного развития конструктивного двустороннего сотрудничества во всех областях.

Примечательно, что в 2019 году главный праздник государственности, который ежегодно с 1996 года отмечается 3 июля, совпал с 75-летием освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин поручил МВД упростить получение паспортов РФ для украинцев.

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