Косметолог раскрыла секрет «вечной молодости» Аллы Пугачевой

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Марта Орлова объяснила, что певица выглядит на 20 лет моложе своего возраста благодаря здоровому питанию и обаянию.

Фото : ТАСС / Артем Геодакян

Известный отечественный косметолог Марта Орлова рассказала, почему Алла Пугачева в свои 70 лет выглядит свежей и подтянутой. Специалист отмечает, что Примадонна в прошлом могла прибегать к помощи пластического хирурга. Однако сейчас певица выглядит моложе своих лет исключительно благодаря здоровому питанию, физической нагрузке, визажисту и собственному обаянию.

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По словам Марты Орловой, Алла Пугачева уже давно не делала пластические операции. Звезда пользуется лишь услугами косметолога. Примадонна отечественной эстрады, скорее всего, прибегает к легким процедурам: пилинг и инъекции гиалуроновой кислотой. Об этом сообщает сайт KP.RU.

«Я вижу применение микротоков. Воздействие непрерывным током низкой частоты выравнивает кожу и снимает отечность», —утверждает косметолог.

Сама Алла Пугачева как-то призналась, что около двадцати лет назад все-таки воспользовалась услугами пластических хирургов. Однако сильно пожалела об этом — в ходе проведения процедуры у певицы началось заражение крови. Это убедило Примадонну отказаться от пластики. К тому же, в силу возраста, у народной артистки появились проблемы с сердцем, а это прямое противопоказание к операции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Алла Пугачева засветила кольцо по цене пяти квартир в Москве. Драгоценность преподнес певице супруг.

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