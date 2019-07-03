Видео: Как прошло свадебное утро Регины Тодоренко

Известный российский певец Влад Топалов и телеведущая Регина Тодоренко на днях отправились в итальянский город Сорренто, чтобы отметить там долгожданную свадьбу. Судя по сторис в Instagram Топалова, первое дружеское застолье в честь торжества прошло еще накануне, а в среду, 3 июля, состоится самая главная часть праздника.

Одно из агентств по организации свадеб опубликовало кадры, на которых показано утро Тодоренко, где она примеряет образ невесты и позирует на камеру.

Влад Топалов и Регина Тодоренко расписались еще в октябре 2018 года, а буквально через месяц, в декабре, у них родился сын.

Косметолог раскрыла секрет «вечной молодости» Аллы Пугачевой

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что по дороге в Сорренто Топалов потерял смокинг и туфли, оставшись без свадебного костюма. Певец даже обратился за помощью к подписчикам в Instagram, чем очень насмешил их.